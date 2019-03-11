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SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Dikkat yağmur geliyor!

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Dikkat yağmur geliyor!
Dikkat yağmur geliyor!

Bir haftadır bahar havasının etkili olduğu bölgede bu hafta yine yağışlar yüzünü gösterecek; çarşamba,cuma ve cumartesi günleri gökgürültülü sağanak yağışlar bölgede yer yer etkili olacak

Bu duruma göre Kıbrıs yarın ve çarşamba günü nispeten sıcak; perşembe ılık; cuma ve cumartesi ise üst atmosferdeki serin ve yağışlı havanın etkisi altında kalması bekleniyor

Bölgede yarın hava az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu geçecek. Çarşamba günü ise açık ve az bulutlu öğleden sonra parçalı ve çok bulutlu ve yer yer gökgürültülü sağanak yağmurlu olacak ve yağışlar yer yer şiddetli yağış şeklinde olacak.

Perşembe günü ise hava parçalı az bulutlu ve açık geçecek.

Cuma günü akşam saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı hava kütlesi bölgeye gelecek.

15 Mart Cuma Günü İse KKTC'de hava az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu ve öğleden sonra yer yer yağmurlu akşam ve gece saatlerinden itibaren ise sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Yağışlar özellikle cuma gecesi zaman zaman etkili yağış şeklinde olacak.

Cumartesi günü ise özellikle günün ilk yarısı yağışların devam etmesi bekleniyor

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