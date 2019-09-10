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Dikkat! Yağmur geliyor..

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Dikkat! Yağmur geliyor...
Dikkat! Yağmur geliyor..

Meteoroloji Dairesi’nin bugünden itibaren bir haftalık süreci kapsayan raporuna göre, ülke genellikle alçak basınç sistemi altında kalacak.

Rapora göre bugün havanın az bulutlu olması, öğleden sonra parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçmesi bekleniyor.

Periyodun diğer günlerinde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesi etkili olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 34 – 37; sahillerde ise 30 – 33 derece dolaylarında seyredecek.

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