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Dikkat yağmur var!

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Havanın bugünden itibaren az bulutlu, yer yer yağmurlu olması bekleniyor. Sabah saatlerinde de sis öngörülüyor.
Dikkat yağmur var!

Meteoroloji Dairesi'nin haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün ve yarın az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Yarın sabah saatlerinde yer yer sis de etkili olacak.

Perşembe günü sabah saatleri sisli hava etkisini sürdürecek, ancak yağmurlu hava yerini cuma gününe kadar açık ve az bulutlu havaya bırakacak.

Hafta sonundan pazartesine kadar ise hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının, genellikle iç kesimlerde 31- 34 derece, sahillerde ise 27– 30 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.                  

Rüzgâr, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek.

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