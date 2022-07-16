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Dikkat! Yarın bazı yollar kapalı olacak...

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20 Temmuz Bayramı tören provası programı nedeniyle yarın Lefkoşa’da bazı yollar trafik akışına kapatılacak.
Dikkat! Yarın bazı yollar kapalı olacak...

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı tören provası programı nedeniyle, yarın Lefkoşa’da, saat 07.00’den itibaren Honda Trafik Işıkları Kavşağı, Alpet-Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasında kalan güzergâhın, tören provasının sona ereceği saate kadar trafik akışına kapatılacağını duyurdu.

Açıklamada, belirtilen tarih ve saatlerde trafik akışının alternatif yollardan sağlanacağı belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

“- Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Altınbaş Petrol İstasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak sağlanacaktır.

- Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Yakın Doğu Bulvarından sağlanacaktır.

- Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım; Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesini veya Honda Trafik Işıklarından sola dönerek Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesini veya Altınbaş Petrol Trafik Işıkları kavşağından sola dönüp, Kemal Aksay Caddesi üzerinden sağlanacaktır.

- Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım; Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli Çemberi güzergâhı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen Trafik Işıkları kavşağından Metehan-Alayköy Çevre yolu üzerinden sağlanacaktır.

- Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım; Alayköy-Metehan Çevre yolu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhı üzerinden sağlanacaktır.

- Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden devam ederek, Altınbaş Trafik Işıkları kavşağı üzerinden veya Girne-Lefkoşa Anayolunu kullanan sürücüler için ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhı üzerinden sağlanacaktır.”

Açıklamada ayrıca, belirtilen tarih ve saatlerde; trafik akışına engel olmamak için sürücülerin belirtilen yollar üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları da istendi.

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