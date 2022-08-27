Dikkat! Yarın Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

Bu çerçevede yapılacak prova ve tören programı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak..

Polis Genel Müdürlüğü, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü kutlamaları, prova ve tören programı nedeniyle trafiğe kapalı olacak yollar konusunda yazılı açıklama yaptı.



Buna göre yarın Lefkoşa’da saat 08.00’den tören provasının sona ereceği saate kadar ve 30 Ağustos Salı günü saat 07.00’den itibaren törenin sona ereceği saate kadar Lefkoşa’da, Alpet Altınbaş Petrol trafik ışıkları ile Gönyeli çemberi arasında kalan yol trafik akışına kapatılacak.

Polis açıklamasında, belirtilen tarih ve saatlerde, trafik akışını engellememek için sürücülerin belirtilen yollara park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi…