  • BIST 3.146,10
  • Altın 1014.572
  • Dolar 18.1598
  • Euro 18.0696
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKALezzetine kanıp aşırıya kaçmayın!

Dikkat! Yarın Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

» »
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyoruz..
Dikkat! Yarın Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak

Bu çerçevede yapılacak prova ve tören programı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak..

Polis Genel Müdürlüğü, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü kutlamaları, prova ve tören programı nedeniyle trafiğe kapalı olacak yollar konusunda yazılı açıklama yaptı.


Buna göre yarın Lefkoşa’da saat 08.00’den tören provasının sona ereceği saate kadar ve 30 Ağustos Salı günü saat 07.00’den itibaren törenin sona ereceği saate kadar Lefkoşa’da, Alpet Altınbaş Petrol trafik ışıkları ile Gönyeli çemberi arasında kalan yol trafik akışına kapatılacak.

Polis açıklamasında, belirtilen tarih ve saatlerde, trafik akışını engellememek için sürücülerin belirtilen yollara park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi…

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AÖA giriş sınavı yapılıyor27 Ağustos 2022 Cumartesi 10:26
  • Bazı Bölgelere Dün Akşamdan Beri Elektrik Verilemiyor27 Ağustos 2022 Cumartesi 10:17
  • Nöbetçi Eczaneler (27 Ağustos 2022)27 Ağustos 2022 Cumartesi 09:28
  • Kalkanlı'da yangın27 Ağustos 2022 Cumartesi 09:24
  • Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı27 Ağustos 2022 Cumartesi 09:17
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?27 Ağustos 2022 Cumartesi 09:15
  • Korkmazhan: Çünkü aslında yaşanan taciz, sömürü, şiddet, kötü muamele ve ırkçılıktır.26 Ağustos 2022 Cuma 22:17
  • Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı26 Ağustos 2022 Cuma 19:51
  • EL-SEN' den Atamalarla İlgili Açıklama Geldi26 Ağustos 2022 Cuma 17:30
  • Bakan Oğuz, TC Devlet Su İşleri Müdürlüğü Yetkililerini kabul etti26 Ağustos 2022 Cuma 17:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti