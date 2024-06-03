Dikkat yarın kesilecek!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), son ödeme tarihi dolan Mayıs 2024 ve öncesine ait ödenmemiş 675 TL ve üzerinde borcu olan abonelerinin elektriklerinin yarın kesileceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), son ödeme tarihi dolan Mayıs 2024 ve öncesine ait ödenmemiş 675 TL ve üzerinde borcu olan abonelerinin elektriklerinin yarın kesileceğini duyurdu.

Kurum Halkla İlişkiler Şubesi’nden yapılan açıklamada, kurumla yasal sözleşme ve taksitlendirilmiş hesapların ödenmemiş taksit borcu geriliği olan tüm özel ve tüzel aboneler de uyarılarak mağdur olmamaları için ödemelerini yapmaları istendi.