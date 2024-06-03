  • BIST 10400.48
  • Altın 2407.324
  • Dolar 32.171
  • Euro 34.9301
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAErcan'dan çıkış yaparken valizlerinde öğütücü cihaz bulundu!

Dikkat yarın kesilecek!

» »
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), son ödeme tarihi dolan Mayıs 2024 ve öncesine ait ödenmemiş 675 TL ve üzerinde borcu olan abonelerinin elektriklerinin yarın kesileceğini duyurdu.
Dikkat yarın kesilecek!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), son ödeme tarihi dolan Mayıs 2024 ve öncesine ait ödenmemiş 675 TL ve üzerinde borcu olan abonelerinin elektriklerinin yarın kesileceğini duyurdu.

Kurum Halkla İlişkiler Şubesi’nden yapılan açıklamada, kurumla yasal sözleşme ve taksitlendirilmiş hesapların ödenmemiş taksit borcu geriliği olan tüm özel ve tüzel aboneler de uyarılarak mağdur olmamaları için ödemelerini yapmaları istendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bafra'da trafik kazası!02 Haziran 2024 Pazar 10:44
  • Dipkarpaz'da yangın çıktı!02 Haziran 2024 Pazar 10:38
  • İkamet izinsiz 3 kişiye tutuklama!02 Haziran 2024 Pazar 10:37
  • BTM maçında polisi darp!02 Haziran 2024 Pazar 10:33
  • Ercan'dan çıkış yaparken valizlerinde öğütücü cihaz bulundu!02 Haziran 2024 Pazar 10:30
  • Tatar: Avustralya'ya giderek tarih yazdım01 Haziran 2024 Cumartesi 22:35
  • Erden: Veteriner masraflarındaki yükseliş sektörü zorluyor01 Haziran 2024 Cumartesi 22:05
  • Binlerce yıllık tarihi kalıntının üzerine çıkıp dans etti01 Haziran 2024 Cumartesi 21:46
  • 7 kişi yasaklı göçmen ilan edildi01 Haziran 2024 Cumartesi 21:01
  • "Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet Kurumu" oluşturuldu01 Haziran 2024 Cumartesi 20:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti