Dikkat... Yarın Lefkoşa'da bu bölgeler elektriksiz kalacak...

18 Temmuz 2024 Perşembe günü bölgede yapılacak olan çalışmaya istinadem, gerekli iş güvenliğinin sağlanabilmesi adına orta gerilim elektrik şebekesinde 08:00 ile yaklaşık 10:00 saatleri arasında; Levent Kesimhane ve civarı, Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayına elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.