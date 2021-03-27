  • BIST 1.382
  • Altın 451,684
  • Dolar 8,0476
  • Euro 9,4948
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKA6991 test yapıldı, 23'ü yerel 33  pozitif vaka

Dikkat! Yaz Saati Uygulaması Başlıyor

» »
KKTC’de yaz saati uygulaması yarın başlıyor.
Dikkat! Yaz Saati Uygulaması Başlıyor

KKTC’de yaz saati uygulaması yarın başlıyor.

28 Mart 2021 Pazar günü saat 03.00’te saatler bir saat ileri alınacak.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, yaz saati uygulaması 31 Ekim 2021 Pazar günü sona erecek.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar'dan Dünya Tiyatro Günü mesajı27 Mart 2021 Cumartesi 09:57
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden Cenevre Açıklaması27 Mart 2021 Cumartesi 09:33
  • Saldırıya uğrayan cami temizlendi!27 Mart 2021 Cumartesi 09:22
  • Özersay:Rum Hükümetinin adımları olumlu27 Mart 2021 Cumartesi 09:15
  • Arıklı: Elektrik zammı vatandaşa yansıtılmayacak...26 Mart 2021 Cuma 22:43
  • Korkmazhan'ın Avukatı Mine Atlı süreci anlattı: Polis Abdullah Korkmazhan'a neden dava okudu?26 Mart 2021 Cuma 22:07
  • Hangi sektörler açık? Hangileri kapalı26 Mart 2021 Cuma 21:25
  • İşte madde madde kararlar26 Mart 2021 Cuma 21:19
  • Sokağa çıkma yasağı esnetildi! İşte yeni kararlar...26 Mart 2021 Cuma 21:07
  • 12. sınıf öğrencilerine,öğretmenlerine okul çalışanlarına Antijen testi yapılacak26 Mart 2021 Cuma 21:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti