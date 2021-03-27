Dikkat! Yaz Saati Uygulaması Başlıyor

KKTC’de yaz saati uygulaması yarın başlıyor.
28 Mart 2021 Pazar günü saat 03.00’te saatler bir saat ileri alınacak.
Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, yaz saati uygulaması 31 Ekim 2021 Pazar günü sona erecek.
KKTC’de yaz saati uygulaması yarın başlıyor.
28 Mart 2021 Pazar günü saat 03.00’te saatler bir saat ileri alınacak.
Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, yaz saati uygulaması 31 Ekim 2021 Pazar günü sona erecek.
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