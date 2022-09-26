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Dikkat! Yeşilırmak'ta elektrik kesintisi

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KIB-TEK yarın Yeşilırmak bölgesinde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
Dikkat! Yeşilırmak'ta elektrik kesintisi

KIB-TEK'ten yapılan açıklama şöyle:

27 Eylül 2022 Salı günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle ; 09:00 - 13:00 saatleri arasında; Yeşilırmak, Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorlarına elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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