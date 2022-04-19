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Dikkat Yine Elektrik Kesintisi!

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Kıb-Tek sosyal medya hesabında bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.
Dikkat Yine Elektrik Kesintisi!

İşte Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama:

20 Nisan 2022 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:30 ile yaklaşık 11:30 saatleri arasında; Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarına elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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