Dikkat yine elektrik kesintisi var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yarın, bazı bölgelerde kesinti olacağını açıkladı.

Kırumdan yapılan açıklama şöyle;

"PLANLI KESİNTİ (LEFKOŞA İLÇESİ)

18 Kasım 2019 Pazartesi günü, Meriç Trafo Merkezinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle saat 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç , Beyköy, Cihangir, Gökhan ve Düzova,Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir Bölümü,Değirmenlik,Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Degirmenlik Ağıllar Bölgesi ve Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları,Meriç ve Gaziköy, Tünel, Çömlekci Çiftliği, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Kırıkkale Ağıllar, Erdemli Ağıllar, Kırklar’ın bir bölümü, Kırklar Türbesi, Margo Çiftliği Bölgesi, Akıncılar ve Gaziler, Ercan Havaalanı Kule ve Terminal Binası bölgesinin elektrik enerjisi kesik olacaktır.Elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını önemle duyurur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz"