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Dikkat! YKS'de PCR Testi Şartı

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Türkiye ile eş zamanlı olarak 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) görev alacak personelin ve sınava girecek adayların PCR testi yaptırmaları gerektiği duyuruldu.
Dikkat! YKS'de PCR Testi Şartı

Türkiye ile eş zamanlı olarak 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) görev alacak personelin ve sınava girecek adayların Bulaşıcı Hatalıklar Üst Kurulu’nun önerisi ve Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde, PCR testi yaptırmaları gerektiği duyuruldu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, sınavda görev alacak personel ile sınava girecek adayların testlerini, ilçelerde bulunan Sağlık Bakanlığı’na bağlı PCR test merkezlerinde (açık olduğu süre içerisinde) veya kimlik kartı ile sınav giriş belgelerini ibraz ederek kendileri için oluşturulan Lefkoşa’da Kolan Hastanesi (Perşembe ve Cuma tam gün), Gazimağusa’da Gazimağusa Tıp Merkezi (Perşembe, Cuma / 08.30-16.30 saatleri arası) ve Girne’de Erduran Tıbbi Tahlil Laboratuvarı’nda (Perşembe, Cuma/08.00-18.00 saatleri arası) ücretsiz olarak yapabileceği kaydedildi.

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