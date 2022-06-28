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Dikkat… Yo-yo diyeti, sağlıksız beslenmekten bile kötü olabilir

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Araştırmacılar, sağlıklı ve sağlıksız gıdalar arasında sürekli geçiş yapmanın diyabet ve kalp hastalığı riskini artırdığını söylüyor.
Dikkat… Yo-yo diyeti, sağlıksız beslenmekten bile kötü olabilir

Daily Mail’in haberine göre, yo-yo diyeti, kilo vermek ve sağlığını iyileştirmek için sürekli olarak daha sağlıklı yemeye çalışan bazı Amerikalılar arasında yaygın hale geldi. Ancak bunu tutarlı bir şekilde yapmıyorlar.

ABD’deki Georgetown Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, istikrarsız, değişen bir diyetin bir kişiye uzun vadeli zarar verebileceğini ve hatta onların kalp hastalığı ve diyabet geliştirme riskini artırabileceğini buldu.

Endişe verici bulgular ortaya koyan çalışma, sadece sağlıksız beslenmeyi sürdürmenin, sağlıklı olmak için tekrarlanan başarısız denemelere tercih edilebileceğini bile iddia ediyor.

Bu yıl Amerikan Fizyoloji Derneği yıllık toplantısında bulgularını sunan araştırmacılar, çalışma için 16 sıçandan veri topladı. Yo-yo diyeti ile beslenen sıçanların, kan şekerini yönetme sorunlarının yanı sıra daha kötü kalp ve böbrek fonksiyonlarından muzdarip olduğu bulundu.

Sıçanların ayrıca diyabetin bir nedeni olabilecek daha fazla insülin direncine sahip olduklarını söyleyen araştırmanın başındaki isim Dr. Aline de Souza, kalori alımını sürekli olarak değiştiren birçok Amerikalının kendilerine zarar verebileceklerinden korktuklarını belirtti.

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