Dikkat, Yol Çalışması!

Yapılan duyuruya göre:

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu kapsamında Taşkent kavşağındaki yapım çalışmalarının bugün başladığı belirtilerek; bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Karayolları Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmalar Haspolat Taşkent kesimi ikinci kilometresinde gerçekleştirilecek.

GEÇİCİ SERVİS YOLU OLUŞTURULDU

Çalışmalar sırasında mevcut yolun ilgili kısmı trafiğe kapatılacak ve yolun trafiğe kapalı olduğu sürede ulaşım, geçici olarak oluşturulan 200 metre uzunluğundaki servis yolundan sağlanacak.