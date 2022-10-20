Dikkat! Yol Çalışması Var

Gönyeli Belediyesi'nin açıklaması şu şekilde:
Cebeci Sokak ve Ayyıldız Sokak’ta (Vedat Benzinci önü) asfalt çalışmalarınedeniyle 21 Ekim 2022 (Cuma) yol trafiğe kapalı olacaktır. Sürücülerin işaret
ve işaretçilerine uyması önemle rica olunur.
Gönyeli Belediyesi'nin açıklaması şu şekilde:
Cebeci Sokak ve Ayyıldız Sokak’ta (Vedat Benzinci önü) asfalt çalışmalarınedeniyle 21 Ekim 2022 (Cuma) yol trafiğe kapalı olacaktır. Sürücülerin işaret
ve işaretçilerine uyması önemle rica olunur.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.