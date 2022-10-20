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Dikkat! Yol Çalışması Var

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Cebeci Sokak ve Ayyıldız Sokak’ta (Vedat Benzinci önü) asfalt çalışmaları nedeniyle 21 Ekim 2022 Cuma günü yol trafiğe kapalı olacak. .
Dikkat! Yol Çalışması Var

Gönyeli Belediyesi'nin açıklaması şu şekilde: 

Cebeci Sokak ve Ayyıldız Sokak’ta (Vedat Benzinci önü) asfalt çalışmalarınedeniyle 21 Ekim 2022 (Cuma) yol trafiğe kapalı olacaktır. Sürücülerin işaret
ve işaretçilerine uyması önemle rica olunur.

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