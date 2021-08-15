Dikkat yol yapım çalışması var!

Bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi...

İskele-Çayırova Anayolu’ndaki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeni ile; İskele-Çayırova Anayolu’nun 9. kilometresindeki , Kalecik Kavşağı ile 14. kilometresindeki Çayırova Kavşağı arasındaki kesimde trafik akışı, yarın saat 16:00’ dan itibaren yeni inşa edilmiş yol güzergahı üzerinden sağlanmaya başlanacak.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamada bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri , trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.