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Dikkat yol yapım çalışması var!

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Bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi...
Dikkat yol yapım çalışması var!

İskele-Çayırova Anayolu’ndaki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeni ile; İskele-Çayırova Anayolu’nun 9. kilometresindeki , Kalecik Kavşağı ile 14. kilometresindeki Çayırova Kavşağı arasındaki kesimde trafik akışı, yarın saat 16:00’ dan itibaren yeni inşa edilmiş yol güzergahı üzerinden sağlanmaya başlanacak.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamada bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri , trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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