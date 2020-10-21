  • BIST 1.212
  • Altın 483,044
  • Dolar 7,7840
  • Euro 9,2436
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1684 test, 5 yeni vaka

Dikkat!Aylar sonra bile görülebiliyor!

» »
Oxford Üniversitesinin yürüttüğü araştırmada, koronavirüs (Kovid-19) hastalarında teşhis konulduktan aylar sonra bile bazı semptomların görüldüğü belirtildi.
Dikkat!Aylar sonra bile görülebiliyor!

İngiliz Oxford Üniversitesinin yürüttüğü araştırmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarında teşhis konulduktan aylar sonra bile bazı semptomların görüldüğü belirtildi.

Daily Mail'deki habere göre, araştırmacılar Oxford Üniversitesi hastanesinde mart-mayıs arasında tedavi gören 58 Kovid-19 hastasını inceledi.

 

Çalışmada, taburcu edilen hastaların büyük kısmında nefes darlığı, yorgunluk, kaygı ve depresyon gibi rahatsızlıkların görüldüğü belirtilerek, teşhis konulduktan 2 ila 3 ay sonrasında bile bu semptomların sürdüğüne işaret edildi.

Bu hastaların bazı organlarında anomalilerin saptandığını ifade eden uzmanlar, uzun süreli iltihaplanmanın bu duruma yol açmış olabileceğini kaydetti.

Teşhis konduktan 3 ay sonra bile hastaların yüzde 60'ının akciğerde lekelenme ya da iltihap görüldüğü bilgisine yer verilen araştırmada, rahatsızlığı atlatanların yüzde 30'unun böbreğinde, yüzde 26'sının kalbinde ve yüzde 10'unun karaciğerinde bazı hasarların tespit edildiği aktarıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bebek şampuanları ve gargaralar Kovid-19'a karşı koruma sağlayabilir21 Ekim 2020 Çarşamba 14:10
  • Diş Eti Hastalıklarına Dikkat !21 Ekim 2020 Çarşamba 13:50
  • Dünya Genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 41 milyon 52 bini aştı21 Ekim 2020 Çarşamba 13:31
  • Besinlerin ruh haline etkilerini biliyor musunuz?21 Ekim 2020 Çarşamba 13:30
  • Çocuklar olası bir hastalık belirtisinde okula gönderilmemeli!21 Ekim 2020 Çarşamba 13:10
  • Grip aşısı olacaklar dikkat! Sakın rehavete kapılmayın21 Ekim 2020 Çarşamba 12:50
  • Diyabet hastalarının ayak sağlığı için 10 öneri21 Ekim 2020 Çarşamba 12:06
  • Eczanedeki listeler iptal edildi! Grip aşısı yapılacaklara aile hekimleri karar verecek21 Ekim 2020 Çarşamba 11:27
  • Grip aşısı stoklarda: Yaptırmak isteyen ‘algoritma’yı bekleyecek21 Ekim 2020 Çarşamba 11:23
  • Yüz maskeleriyle ilgili mide bulandıran araştırma21 Ekim 2020 Çarşamba 09:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti