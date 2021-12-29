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SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

“Dikkatli olmazsak bunu durduramayacağız, Omicron çok hızlı…”

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Kıbrıs Bilimsel Danışma Kurulu üyesi Maria Koliou vakaların hızlı bir şekilde patlak vereceğinin beklendiğini, ancak bu gelişmeyi yeni yıldan önce değil, Ocak ayında olacağının tahmin edildiğini vurguladı.
“Dikkatli olmazsak bunu durduramayacağız, Omicron çok hızlı…”

Kıbrıs Bilimsel Danışma Kurulu üyesi Maria Koliou vakaların hızlı bir şekilde patlak vereceğinin beklendiğini, ancak bu gelişmeyi yeni yıldan önce değil, Ocak ayında olacağının tahmin edildiğini vurguladı.

PIK’e konuşan Bilimsel Danışma Kurulu üyesi Maria Koliou, Omicron mutasyonunun daha hafif görünmesine rağmen, önümüzdeki dönemde hastane başvurularının artabileceğini belirterek “güçlü endişelerini” dile getirdi, yine herkese çok dikkatli ve disiplinli olmalarını tavsiye etti.

Koliou, “yılbaşı ile ilgili olarak, vatandaşları akraba veya arkadaşlarını ziyaret etmeden önce test yaptırmaya” davet etti.

Dikkatli olmazsak bunu durduramayacağız, Omicron çok hızlı…”

Son günlerde vaka sayılarında kaydedilen artış sonrası vaka sayısında kaydedilen rekor artış ile Kıbrıs’ın güneyinde tehlike çanları çalarken uzmanlar salgının önümüzdeki günlerde doruğa ulaşabileceği uyarısında bulunuyorlar.

Uzmanların açıklamaları Sağlık Bakanı Michael Hadjipantelas’ın Bilimsel Danışma Heyetini acil bir toplantıya çağırmasına neden oldu. Lefkoşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji/Moleküler Profesörü Petros Karayiannis, KHA’ya yaptığı açıklamada, günlük vakalarda kaydedilen rekorun “bir önceki gün kaydedilen 900 vaka sonrası beklenmedik bir şey” olduğunu belirterek artışın daha çok sayıda yapılan testlerden dolayı ortaya çıkmış olabileceğini vurguladı.

“Şu an şimdiki dalgada bir yükseliş görüyoruz ve dikkatli olmazsak bunu durduramayacağız” diyen Karayiannis bunun muhtemelen Omicron varyantına bağlı olduğunu ekleyerek “bu varyant muhtemelen beklendiğimizden de daha erken geldi” dedi ve Omicron’un semptomlarının daha yumuşak olduğunu sözlerine ekledi. ,

Karayiannis aşıların devam etmesi gerektiğine vurgu yaparak, Kıbrıs’ta hastanelerde yüksek sayıda hastanın bulunmamasının bir nedeninin de yüksek aşı oranından kaynaklanmış olabileceğine dikkat çekti ve aşıların Omicron varyantına karşı daha etkin olduğunun görüldüğünü kaydetti.

Zoe Dorothea-Pana “önümüzdeki günlerde ne olacağını bekleyip göreceğiz. Ama görüldüğü gibi Omicron varyantı çok hızlı yayılıyor ve günlük vakalar iki üç gün içinde iki katına çıkıyor. Bu nedenle, iki üç gün beklemek çok önemli” dedi.

Kıbrıs Üniversitesi Tıp ve Moleküler Genetik Profesörü Constantinos Deltas, durumun zor olduğunu, rehavete yer olmadığını, vakaların dün açıklanandan daha çok olabileceğini söyledi. Deltas, yapılan bir araştırmanın sonuçlarının ikinci doz aşılarını alan kişilerin hastalanan kişilerden daha çok antikora sahip olduklarını gösterdiğini ve üçüncü doz aşılarının alanların da ikinci doz aşı alanlara karşı daha yüksek antikor oranına sahip olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.

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