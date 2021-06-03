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Dikkatsiz motosiklet sürücüsü yaralandı!

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Polis Basın Subaylığı açıkladı.
Dikkatsiz motosiklet sürücüsü yaralandı!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 09.40 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu caddesi üzerinde Ali Sinan KARAYEĞEN(E-81) yönetimindeki NE 547 plakalı motosiklet sürücüsünün dikkatsizce araçlara öncelik hakkı vermeden hastane çemberine giriş yapması sonucu o esnada güney istikametine doğru seyreden ve çembere giriş yapan Cengiz TUTKUN(E-44) yönetimindeki MM 322 plakalı aracın yan kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Sinan KARAYEĞEN’in tedavisi halen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde sürüyor.

Soruşturma devam etmektedir.

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