Dikkatsiz sürücü çarpmadık yer bırakmadı, yaralandı

Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda saat 00.10 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki araç sürücüsü yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, ana yolun 5-6’ıncı kilometreleri arasında, Kaan Muhammet Burkay (E-22) yönetimindeki ZRC 395 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve orta refüjün bordür taşları ile refüj üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra, karşı şeride geçerek yolun sağından çıkıp bir üniversiteye ait çevre duvarına da çarptı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Kolan British Hastanesi’nde müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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