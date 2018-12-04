Dikkatsiz sürücü otomobille markete girince sinir krizi geçirdi

Sabah saatlerinde Mağusa'da yaşanan kaza şans eseri ucuz atlatıldı.
Aracın sürücüsü dikkatsiz sürüş nedeniyle Mağusa'da Belça mağazasının içine girdi.
Olayda yaralanan olmazken sürücü bir süre sinir krizi geçirdi.
Sabah saatlerinde Mağusa'da yaşanan kaza şans eseri ucuz atlatıldı.
Aracın sürücüsü dikkatsiz sürüş nedeniyle Mağusa'da Belça mağazasının içine girdi.
Olayda yaralanan olmazken sürücü bir süre sinir krizi geçirdi.
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