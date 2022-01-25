Dikkatsiz Sürücü Yayaya Çarptı

Gazimağusa'da dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen trafik kazasında yaya Emine Uca yaralandı.

Polis soruşturması devam etmektedir.

Polisin yaptığı açıklamaya göre ;24.01. 2022 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Gazimağusa’da Kaliland bölgesinde bulunan Gazi Apartmanı önünde, Zülfikar BELEN (E-43) yönetimindeki NP 637 plakalı araç ile sola dönmek için hareket edip Mustafa Kemal Bulvarı’na dikkatsizce giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde yaya olarak karşıdan karşıya geçmekte olan Emine UCA(K-43)’nın sağ bacak kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan Emine UCA, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından sağ ayak kaval kemiğinde parçalı kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.