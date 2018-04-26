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Dikkatsiz sürüş kaza getirdi

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Dikkatsiz sürüş kaza getirdi
Dikkatsiz sürüş kaza getirdi

Bugün, saat 12:15 sıralarında, Lefkoşa’da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Mehmetali Demirel (E-22), yönetimindeki DV 439 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada gidiş istikametine göre solunda bulunan Raif Denktaş Caddesi üzerinden anayola dikkatsizce giriş yapan plakası ve sürücüsü meçhul araca çarpmamak için direksiyonu sağa kırması neticesinde orta refuje çarpıp refuj içerisinde takla atmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Caner İrez (E-22) kaldırıldığı Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi‘nde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alınmışlardır.  Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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