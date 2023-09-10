Dikkatsizlik iş kazaları meydana getirdi!

1. 09.09.2023 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Mutluyaka’da faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan Saif ALİ (E-19), söz konusu işyerinin bahçesi içerisinde forklift kullandığı sırada, dikkatsizliği sonucu forklifti devirip yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sağ ayağında kırık teşhisi nedeniyle cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
2. 09.09.2023 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan Tuncay KARAİL (E-36), Güzelyurt’ta bulunan bir üniversite binası içerisinde alçıpan montajı yaptığı sırada, kullanımındaki spiral makinesinde takılı olan kesme ucunun kırılıp boynuna çarpması sonucu yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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