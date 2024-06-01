Dikkatsizlik kaza getirdi... 7 Yaralı!

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:
01.06.2024 tarihinde, saat 11.30 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu 14 - 15 km’leri arasında, Orhan GÖKÇE (E-54), yönetimindeki JR 735 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru sağ şerit içerisinde seyrettiği esnada, Korkuteli köyü yakınlarına geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağından çıkarak orta refüje düşmüş ve ardından kontrolsüzce anayola giriş yapıp tekrar yolun solundan çıkarak takla atıp tavanı üzerinde durmuştur.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Orhan GÖKÇE ve araçta yolcu olarak bulunan Emine GÖKÇE (K-12), İbrahim GÖKÇE (E-15), Hediye GÖKÇE (K-40), Gökhan TEKİN (E-35), Rukiye TEKİN (K-30) ve Fatma Nur TEKİN (K-18) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri hallen sürmektedir. Soruşturma devam etmektedir.
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