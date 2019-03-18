  • BIST 104.595
  • Altın 228,770
  • Dolar 5,4631
  • Euro 6,1893
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Dikkatsizlik kazayı getirdi !

» »
Dikkatsizlik kazayı getirdi !
Dikkatsizlik kazayı getirdi !

Lefkoşa’da Deniz Plaza yakınlarında akşamüzeri dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

ekran-alintisi-002.pngPolisten verilen bilgiye göre kaza Lefkoşa'da bugün saat 16:10 sıralarında, 43 yaşındaki Kağan Mındıkoğlu, yönetimindeki DY 656 plakalı araç ile Şht İsmail Dümenci Sokak üzerinden gelip dikkatsizce karşıda bulunan Şht Üstğ. Mustafa Orhan Sokağı’na giriş yapmak istediği sırada yaşandı.

Mındıkoğlu’nun dikkatsizce dönüşe geçtiği  esnada Şht Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde güney istikametine doğru seyreden 32 yaşındaki Emel Ayvacı, yönetimindeki JD 073 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan Emel Ayvacı kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınırken soruşturma devam etmekte.

 

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sise dikkat!18 Mart 2019 Pazartesi 16:41
  • Akıncı'nın Pile'deki dostluk maçına gitmeyeceği iddia edildi!18 Mart 2019 Pazartesi 16:39
  • Stelios Vakfı, iki toplumlu projeler için başvuruları almaya başladı18 Mart 2019 Pazartesi 16:24
  • Hırsızlık18 Mart 2019 Pazartesi 15:11
  • Hollanda'nın Utrecht kentinde tramvayda silahlı saldırı: Yaralılar var18 Mart 2019 Pazartesi 13:45
  • Maliyet uzmanı Doç. Dr. Hasan Ulaş Altıok'tan 6 adımda çoklu tarife değerlendirmesi18 Mart 2019 Pazartesi 13:38
  • RMMO'da toplu emeklilik18 Mart 2019 Pazartesi 13:23
  • Cumhurbaşkanı Akıncı: "KKTC'ye yeni seferler başlayacak"18 Mart 2019 Pazartesi 13:04
  • Şener Elcil değerlendiriyor.. KC vatandaşlıkları, Yasaklı kitap ve bir çok konu (Canlı Yayında)18 Mart 2019 Pazartesi 12:33
  • Meclis saat 11:30'da toplandı! (CANLI YAYIN)18 Mart 2019 Pazartesi 12:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti