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Dikkatsizlik Sonucu Kaza Yaptı! 2 Ayağında da Kırıklar Var

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Dikkatsizlik Sonucu Kaza Yaptı! 2 Ayağında da Kırıklar Var
Dikkatsizlik Sonucu Kaza Yaptı! 2 Ayağında da Kırıklar Var

Gökhan kavşağında dün saat 16.00 sıralarında, Tayyab Khan (E-22) yönetimindeki SV 738 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola çıkış yaptı.

Khan motosikletiyle, o esnada anayol üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Hakan Bozkaya (E-48) yönetimindeki GT 855 plakalı aracın arka sağ kısmına, çarptı.


Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Tayyab Khan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde her iki ayağında kırık teşhisi nedeniyle ameliyat edilerek, ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

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