  • BIST 3.934,63
  • Altın 990.022
  • Dolar 18.5799
  • Euro 18.2959
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAİngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

Dikkatsizlik sonucu yoldan çıkıp Bafra Kabristanlığına girdi

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Dikkatsizlik sonucu yoldan çıkıp Bafra Kabristanlığına girdi

Pamuklu – Bafra Anayolunun 3. Km’leri arasında, Vesile Bulduk (K-28), yönetimindeki LF 276 plakalı araç ile Bafra istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak Bafra Kabristanlığına ait duvara çarptıktan sonra 5 ayrı mezar taşına da çarparak hasar verdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün 15.30 sıralarında meydana gelen kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: Kıbrıs Türk Halkının Haklı Mücadelesinde Sanatçılarımızın Gösterdiği Başarıyı Takdir Ediyorum23 Ekim 2022 Pazar 09:48
  • Boğulma tehlikesi geçirdi!23 Ekim 2022 Pazar 09:42
  • Mi̇lli̇ Eğiti̇m Bakanlığı, “Muhaceret İşlemleri̇ ile İlgi̇li̇ Bi̇lgi̇lendi̇rme” broşürü dağıttı23 Ekim 2022 Pazar 09:36
  • Vefat Eden Şahsın Otopsi Sonucu Açıklandı23 Ekim 2022 Pazar 09:25
  • CTP Kadın Örgütü'nden “Yerel Yönetimlerde Eşitlik Mümkün" Paneli23 Ekim 2022 Pazar 09:21
  • Sezgin Özşahin hayatını kaybetti22 Ekim 2022 Cumartesi 22:37
  • Arıklı çember düzenlemesini yerinde inceledi22 Ekim 2022 Cumartesi 20:41
  • Rüzgârın Etkisiyle Kökünden Kopan Ağaç Park Halindeki Aracın Üzerine Devrildi22 Ekim 2022 Cumartesi 20:32
  • Zorlu Töre, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı Kupası Binicilik Yarışları’nı İzledi22 Ekim 2022 Cumartesi 20:21
  • İŞAD Mersin Altın çilek ödül töreninde ödüle layık görüldü22 Ekim 2022 Cumartesi 19:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti