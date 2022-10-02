Dikkatsizlik Ve Sürat Kaza Getirdi:1 Yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 04.45 raddelerinde Lefkoşa- Güzelyurt anayolunda sol şerit içerisinde Güzelyurt istikametine doğru seyreden Doğancı’ da sakin Hasan ERGEL (E-26) yönetimindeki PA 497 plakalı BMW marka salon araç sürücüsü seyretmekte olduğu yolun sol kısmında bulunan Zet Karting önlerine geldiğinde aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı şerit içerisinde seyreden Lefkoşa’da sakin Ahmet COŞKUN (E-50) yönetimindeki LS 343 plakalı kamyonet aracın arka kısmına aracının ön kısmı ile çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan PA 497 plakalı araç sürücüsü Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavisine müteakip aynı serviste müşahede altına alınmıştır.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor