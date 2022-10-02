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Dikkatsizlik Ve Sürat Kaza Getirdi:1 Yaralı

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Dikkatsizlik Ve Sürat Kaza Getirdi:1 Yaralı
Dikkatsizlik Ve Sürat Kaza Getirdi:1 Yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 04.45 raddelerinde Lefkoşa- Güzelyurt anayolunda   sol şerit içerisinde Güzelyurt istikametine doğru seyreden Doğancı’ da sakin Hasan ERGEL (E-26) yönetimindeki PA 497 plakalı BMW marka salon araç sürücüsü seyretmekte olduğu yolun sol kısmında bulunan Zet Karting önlerine geldiğinde aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı şerit içerisinde seyreden Lefkoşa’da sakin Ahmet COŞKUN (E-50) yönetimindeki LS 343 plakalı  kamyonet aracın arka kısmına aracının ön kısmı ile çarpmıştır.

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Kaza sonucu yaralanan PA 497 plakalı araç sürücüsü Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavisine müteakip aynı serviste müşahede altına alınmıştır.

 

Polisin kazayla ilgili soruşturması  devam ediyor

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