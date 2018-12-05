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Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin evini su bastı!

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Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin evini su bastı!
Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’nin evini su bastı!

Dikmen'de yoğun yağış nedeni ile bazı evleri sular bastı.

Dikmen'de yüze yakın evi su bastığı öğrenilirken bunlardan bir tanesinin de Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi'nin evi olduğu kaydedildi.

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Aşırı yağışlardan dolayı Dikmen’de bulunan bir köprünün çöktüğü öğrenilirken, dağdan Dikmen’e doğru akan yağmur suları nedeni ile Dikmen’deki tüm yolların trafiğe kapatıldığını bildirdi.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi dünkü yağmurlardan sonra sosyal medya hesabından "Suların önünü açtık" gönderisi paylaşmıştı.

 

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