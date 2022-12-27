Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi'ye silahlı saldırı

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi'ye bir belediye çalışanı tarafından ateş açıldı.
Açılan ateş sonucu yaralanan olmazken; Çelebi, farklı bir belediye çalışanının arabasıyla olay yerinden uzaklaştırıldı.
Çelebi'ye ateş eden kişi ise çevik kuvvet tarafından tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün 08.45 sıralarında, Dikmen’de Belediyeye ait şantiye alanı içerisinde 45 yaşındaki S.E., Yüksel Çelebi ile aralarında çıkan tartışma sonrası aracından aldığı av tüfeğini yere doğrultarak bir el ateş açtığı belirtildi. Polis, olay sırasında herhangi bir yaralanmanın olmadığını açıklayarak, S.E.’nin tutuklandığına belirtti.
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