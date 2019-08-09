Dikmen Belediyesi belediye sınırları içerisinde tüm köyleri ilaçladı

Dikmen Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, çevre bilinci farkındalığının artmasıyla Dikmen Belediyesi, çevre ve doğa dostu biyolojik ve ekolojik ürünlerin kullanımına daha çok ağırlık veriyor.

Dikmen Belediyesi sınırları içerisinde 11 köyde sürdürülen ücretsiz ilaçlama çalışmaları kapsamında tüm evlere tek tek girilerek ilaçlama çalışmaları yapıldı. Çalışmalar kapsamında lavra, uçkun, hamamböceği, pire ve kene ile yapılan mücadelede; sivrisinek ve karasinek kontrolünde daha çok lavra ilaçlamasına ağırlık verildiğine işaret edilen açıklamada, lavra mücadelesi kapsamında kontrolsüz havuz ve su birikintileri, foseptik çukurları, dere yatakları başta olmak üzere sivrisinek üreme noktalarının düzenli olarak ilaçlama programına dahil edildiği kaydedildi.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, halkın sağlığını ilgilendiren tüm konuların her zaman en önemli konu olduğunu vurgulayarak, Dikmen Belediyesi hudutları dahilinde yaşam kalitesini arttırmaya ve sürekli geliştirmeye yönelik çalışmalara yoğunlukla devam edildiğini belirtti.

İlaçlama işleminin yaz boyunca devam edeceğini söyleyen Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi;

“ Dikmen Belediyesi Belpak Yatırım Ltd şirketinin profesyonel İlaçlama ekibi tarafından düzenli ilaçlama programı yapılarak tüm köylerde bulunan evlerde ilaçlama çalışmalarının yapıldığını bununla birlikte ,lavra mücadelesi kapsamında kontrolsüz havuz ve su birikintileri, foseptik çukurları, dere yatakları başta olmak üzere sivrisinek üreme noktalarının düzenli olarak her gün ilaçlandığını söyledi.”