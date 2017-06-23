Dikmen Belediyesi Ramazan Bayramı’nda hizmet verecek

Dikmen Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince hizmetlerinin kesintisiz devam edeceğini duyurdu.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Dikmen Belediyesi Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde belediyenin çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürdüğünü, belediye sınırları içerisinde bulunan tüm mezarlıkların temizlendiğini ve hazırlıkların tamamlandığını kaydetti. Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Ramazan Bayramı süresince de Dikmen Belediyesi’nin kesintisiz hizmet vereceğini duyurdu ve halkın yaklaşan Ramazan Bayramı’nı en içten dilekleriyle kutladığını ifade etti.

Açıklamada, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların su arızaları için 0533 870 05 68, Temizlik ve Defin işleri için 0533 870 05 66 veya 0533 870 05 11, Genel Hizmetler için 0533 870 05 46 numaralı telefonları arayarak hizmet alabilecekleri kaydedildi.