Dikmen-Boğazköy Anayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yarandı

Dikmen-Boğazköy Anayolu üzerinde, dün saat 17:30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, 18 yaşındaki Buse Bülbül yönetimindeki FF 276 plakalı araç ile Boğazköy istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak askeri birliğe ait çevre tellerine çarpması sonucu gerçekleşti.

Araç sürücüsü Buse Bülbül ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Damlanur Andıl ve 19 yaşındaki Nergiz Kurt kaldırdıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından Nergiz Kurt taburcu oldu.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.