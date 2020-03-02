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Dikmen Çöplüğünde Terk Edilmiş 30 Köpek Kurtarıldı

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Dikmen Çöplüğünde Terk Edilmiş 30 Köpek Kurtarıldı
Dikmen Çöplüğünde Terk Edilmiş 30 Köpek Kurtarıldı

Dikmen çöplüğü yakınında, ormanlık alanda terkedilmiş sayıları 30'a yakın köpek sivil toplum örgütlerinin çabası ile kurtarıldı

Yürüyüşe çıkan bir grup vatandaş, 30’a yakın köpeğin dar bir alan içinde yaşam savaşı verdiklerini görünce hayrete kapıldı.

Köpeklerin birçoğunun dişi, tasmalı ve bakımlı oluşlarının, terkedildikleri bölgeye topluca atıldıkları izlenimi verdiğini medyaya anlatan yurttaşlar, köpeklerin üç tanesinin açlıktan öldüğünü, diğerlerinin de hayatta kalmak için ölü hayvanları yemeğe başladıklarını söylediler.

Hayvansever yurttaşlar; Lefkoşa, Girne ve Gönyeli belediyelerine başvurduklarını ancak bu belediyelerin sözkonusu hayvanları alıp barınağa yerleştirmeyi kabul etmediklerini aktardılar.

Dikmen Belediyesi’nin de hayvan barınağı olmadığı gerekçesi ile kimsesiz hayvanları almayı reddettiğini belirten yurttaşlar, sonunda hayvan hakları savunucusu sivil toplum örgütlerine başvurdular.
Bölgeye giden hayvan hakları savunucusu Doç. Dr. Çiğdem Hürsen; üç ayrı sivil toplum örgütünün (Altın Patiler Derneği,

Hayvan Hakları Derneği ve Sessiz Kullar Derneği) yardımı ile ölüme terk edilen aç ve susuz 26 hayvanı kurtarmayı başardıklarını açıkladı. Hürsen, aynı alan içinde yeni doğum yapmış bir anne ile 8 adet bebek hayvanı kurtardıklarını, onların su mama ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlattı.

Üç derneğin sahip çıktığı köpeklerin belediyeler ya da yurttaşların ilgisini beklediğini anlatan Hürsen, bu toplu ölüme terk etme olayının suç sayıldığını ve bu köpekleri terk ederek dağlık alana atanların bulunarak cezalandırılması gerektiğini savundu.

Kaynak: Hasan Kahvecioğlu

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