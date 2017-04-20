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Dikmen İlkokulu öğrencileri Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’yi ziyaret etti…

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Dikmen İlkokulu öğrencileri Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’yi ziyaret etti…
Dikmen İlkokulu öğrencilerinden bir grup, Öğretmenleri ile birlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi'yi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi'nin makam koltuğuna, Dikmen İlkokulu 5’inci sınıf öğrencisi Uğur Aksüt oturdu. Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi'nin, "bir başkan olarak neler yapmak isterdin?" sorusuna Uğur Aksüt, "Tüm insanlara en iyi şekilde hizmet etmek, ve fakir insanların yaşayabileceği siteler yapmak istiyorum" yanıtını verdi.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ziyaret sırasında yaptığı konuşmada ise, çocukların en iyi ve kaliteli eğitimi almalarının önemli olduğunu ve belediye olarak eğitime her zaman maddi ve manevi katkı koyduklarını belirtti.

Çocuklar için ürettikleri park projelerini uygulamaya koyduklarını ve daha uygulanacak birçok projeleri olduğunu söyleyen Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, ziyarete gelen öğrencilere birer de hediye vererek anı fotoğrafı çektirip tüm çocukların yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

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