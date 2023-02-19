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Dikmen İlkokulu’nun binası tehlike saçıyor

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Dikmen İlkokulu’nun eski binasındaki çatlaklar öğrencileri, öğretmenlerin ve velileri tedirgin ediyor… Vatandaşlar, dört sınıf ve bir hademe odasından oluşan binada bir an önce tadilat yapılmasını bekliyor.
Dikmen İlkokulu’nun binası tehlike saçıyor

ünyesinde dört sınıf ve bir hademe odasını barındıran Dikmen İlkokulu’nun eski binasındaki hasarlar vatandaşları tedirgin ediyor…

Vatandaşlar, öğrencilerin, öğretmenlerin ve hademelerin can güvenliğini tehdit eden binada bir an önce tadilat yapılmasını istiyor.

Mehmet Nalbant isimli vatandaş, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden söz konusu binadaki çatlakların fotoğraflarını paylaştı.

Kesme sarı taştan oluşa binada derin çatlakların olduğunu kaydeden Nalbant, “Benim eşim bu binada öğretmen ve ben korkuyorum. Bu sınıflarda çocukları eğitim gören veliler siz ne bekliyorsunuz, korkmuyor muşunuz” dedi.

Mehmet Nalbant’ın paylaşımı şu şekilde:

“Bu binada 4 sınıf ve hademe odası var, binanın sütunlu giriş saçağının sol tarafı yıllar önce kendiliğinden çöktü, Eğitim Bakanlığı ve Eski Eserler Dairesi ile okul arasında yazışmalar yapıldı, defalarca gelinip bakıldı ve gidildi. Çözüm sağlamayan makamların yerine çözüm olarak okul aile birliği saçakları (geçici olarak) demir profillerle destekleme yoluna gitti ama yıllar geçiyor geçicilik bitmiyor. Kesme sarı taştan oluşan bu binada derin çatlaklar var ve sınıfların asma tavanları sellos olmuş durumda. Benim eşim bu binada öğretmen ve ben korkuyorum, bu sınıflarda çocukları eğitim gören veliler siz ne bekliyorsunuz, korkmuyor musunuz. Lütfen fotoğrafları büyülterek inceleyin ve bağıra bağıra gelmekte olan Kıbrıs depremine dayanıp dayanmayacağına siz karar verin.”

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