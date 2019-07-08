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Dikmen – Taşkent Anayolu ve Güzelyurt’ta eski Akdeniz yolu üzerinde yangın

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Dikmen – Taşkent anayolu taşocakları mevkinin girişinde ve Güzelyurt’ta Eski Akdeniz yolu üzerinde yangın çıktı.
Dikmen – Taşkent Anayolu ve Güzelyurt’ta eski Akdeniz yolu üzerinde yangın

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 11:30 sıralarında, Dikmen – Taşkent anayolu taşocakları mevkinin girişinde henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı çıkan arazi yangını sonucu; Mustafa Altınar’a ait 4 dönüm biçilmemiş arpa, Saffet Gülakdeniz’e ait 9,5 dönüm biçilmemiş buğday, Murat Şair’e ait 1 dönüm biçilmemiş arpa, Yetkin Sancak’a ait 20 adet kare balya, makilik alan ve 8 adet alıç ağacı yanarak hasar görürken, saat 14:30 sıralarında Güzelyurt’ta Eski Akdeniz yolu üzerinde Biren Tarım arkasındaki arazide çıkan yangın sonucu toplam 10 dönümlük bakımsız narinciye bahçesi içerisinde bulunan kuru otların yanı sıra 2 dönüm anız ve kalmışlık alan yandı.

Saat 15.00 sıralarında Güzelyurt – Kalkanlı Anayolu üzerindeki Cypruvex portakal paketleme tesisi arkasındaki 100 dönümlük arazide meydana gelen yangında ise kuru otlar ile, 5 ayrı yığın halde bulunan portakal posaları ve Ali Burat’a ait 3 arı kovanı yanarak zarar gördü. Yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Soruşturma devam ediyor.

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