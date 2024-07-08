Dikmen-Taşkent yolu araç trafiğine kapatılacak

Karayolları Dairesi, Dikmen-Taşkent yolunun asfaltlama çalışmaları nedeniyle bugünden itibaren 6 gün (13 Temmuz’a kadar) araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Karayolları Dairesi, Dikmen-Taşkent yolunun asfaltlama çalışmaları nedeniyle bugünden itibaren 6 gün (13 Temmuz’a kadar) araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Karayolları Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada ulaşımın Dikmen-Lefkoşa ve Taşkent-Lefkoşa Anayollarından yapılabileceği kaydedildi ; bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Açıklamada yol çalışmalarının “K.K.T.C Karayolları Master Planı kapsamında bulunan, Muhtelif 3. Sınıf Yollar ile Muhtemel Yerleşim Yerleri İç Ulaşım Yolları Yapım, Onarım ve Üstyapı Takviyesi İşleri kapsamında” yapılacağı da belirtildi.