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Dikmen Trafo Merkezi’nde bakım ve onarım yapılacak

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Dikmen Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak.
Dikmen Trafo Merkezi’nde bakım ve onarım yapılacak

Dikmen Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle yarın Boğazköy Köy İçi Bölgesi, Lefkoşa – Girne Anayolu Boğaz Kavşağı Bölgesi, Hediyem Su Bölgesi, Pınarbaşı, Kömürcü, St. Hilarion Bölgesi, G.K.K. Karargahı Bölgesi ve Ağırdağ, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi,  Yukarı Dikmen Ağıllar Bölgesi ve Dikmen Kırıkkale Asker, Dikmen Köy İçi ve Dikmen Kırsal Kesim Arsaları Bölgesi, Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör Taşocakları Bölgesinde elektrik kesinti yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00-15.00 saatleri arasında olacak.

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