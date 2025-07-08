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Dikmen ve Ağırdağ Kavşaklarına Akıllı Sinyalizasyon Sistemi Kuruluyor

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Lefkoşa-Girne Bölünmüş Anayolu’nda bulunan Ağırdağ ve Dikmen kavşaklarına kurulacak olan akıllı sinyalizasyon sistemleri ile bölgedeki kaza riskinin ortadan kaldıracağını belirtti.
Dikmen ve Ağırdağ Kavşaklarına Akıllı Sinyalizasyon Sistemi Kuruluyor

Lefkoşa-Girne Bölünmüş Anayolu’nda bulunan Ağırdağ ve Dikmen kavşaklarına kurulan sinyalizasyon sistemlerine ek, iki akıllı (dinamik) kavşak sinyalizasyon sistemi kurulması için, bugün bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda ek protokol imzalandı. 

Protokle, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı adına Bakan Erhan Arklı ve projeyi üstlenen Elnaz Trading Ltd. Direktörü Hasan paralik imza koydu.

Bakan Arıklı, akıllı sinyalizasyon sisteminin Pasha Group tarafından finanse edildiğni belirterek maliyetin 3 milyon TL olduğunu belirtti.

Arıklı, söz konusu sistem içerisinde akıllı sistem, saha kabini, akıllı kameralar, trafik yoğunluğunu izleme kamerası bulunduğunu, malzemelerin sipariş edildiğini ve bir aksilik yaşanmaması halinde akıllı sinyalizasyon sisteminin Temmuz sonuna hizmete gireceğini ifade etti.

 

 

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