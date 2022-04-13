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Dikmen ve Güzelyurt'ta temizlik amaçlı izinsiz ateş yakıldı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı.
Dikmen ve Güzelyurt'ta temizlik amaçlı izinsiz ateş yakıldı

12.04.2022 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Dikmen’de Koççat Sokak üzerinde,                     F.K. (E-50) , ikametgâhının bahçesi içerisinde yetkili makamdan izni olmadığı halde, gerekli emniyet tedbirlerini almadan temizlik amaçlı yakmış olduğu ateşin rüzgarın etkisiyle tavuk kümesine sirayet etmesi sonucu, kümes ve içerisindeki 4 adet tavuk yanarak telef olmuştur.  Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

2.         12.04.2022 tarihinde saat 16:30 sıralarında, Güzelyurt’ta, K.A.(E-18), Hereke Sokak üzerinde bulunan  işçi yatı evlerinin yanındaki kuru otları yetkili makamdan izni olmadığı halde, gerekli emniyet tedbirlerini almadan temizlik amaçlı yaktığı sırada ateşin kontorlünden çıkması sonucu 60 metrekarelik alandaki kuru ot ve çöp yığınları yanmıştır. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüştür. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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