Dikmen yasta... Özsezer, hayatını kaybetti

Dikmen'in sevilen ismi Şoför Besim Özsezer, hayatını kaybetti.
Özsezer'in vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Detay Kıbrıs olarak, Özsezer ailesine başsağlığı diliyoruz.
Dikmen'in sevilen ismi Şoför Besim Özsezer, hayatını kaybetti.
Özsezer'in vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Detay Kıbrıs olarak, Özsezer ailesine başsağlığı diliyoruz.
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