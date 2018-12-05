Dikmen-YDÜ arasındaki yolda bazı araçlar sular altında
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Dikmen-YDÜ çemberi arasındaki yol trafiğe kapatıldı.
Dikmen’de dağdan gelen sudan dolayı bazı araçlar şu altında.
Dikmen-YDÜ arasındaki yolda bazı araçlar sular altında
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Dikmen-YDÜ çemberi arasındaki yol trafiğe kapatıldı.
Dikmen’de dağdan gelen sudan dolayı bazı araçlar şu altında.
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