Dikmen'de 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Dikmen Trafo Merkezi’nde yapılacak olan proje çalışması nedeniyle yarın saat 09:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında; Boğazköy Köy İçi Bölgesi, Lefkoşa – Girne Anayolu Boğaz Kavşağı Bölgesi, Hediyem Su Bölgesi, Pınarbaşı, Kömürcü, St. Hilarion Bölgesi, G.K.K. Karargahı Bölgesi, Ağırdağ, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi, Yukarı Dikmen Ağıllar Bölgesi ve Dikmen Kırıkkale Asker, Dikmen Köy İçi ve Dikmen Kırsal Kesim Arsaları Bölgesi, Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör Taşocakları Bölgesi’nde elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek’ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasın istendi.

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