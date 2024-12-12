Dikmen’de altyapı çalışmaları başlatıldı

İçişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Bakanlık Müsteşarı Kemal Yılmaz ve ihaleyi kazanan Aşanlar İnşaat yetkilileri arasında sözleşme imzalandı.

Toplantı sonrasında, Dikmen’de 2025 yılı içinde başlanacak olan altyapı çalışmaları için ilk adımlar atıldı.

İhale ve altyapı çalışmaları

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 1-6 bölgelerde yer alan 143 arsanın su altyapı işine yönelik ihale sonuçlandırıldı. Ayrıca, 41 ve 47 numaralı parsellerde yer alan stabilize yol altyapısı için de mukavele imzalandı. Toplam ihale bedeli 11.372.252,80 TL olarak belirlendi.

Elektrik altyapı çalışmaları başladı

Bunun yanı sıra, 41 parselden oluşan bir başka proje kapsamında elektrik altyapısının kurulabilmesi için gerekli bedel olan 10.154.398,48 TL, Elektrik Kurumu’na ödenerek çalışmalar başlatıldı.