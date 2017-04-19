Dikmen'de araç yangını: Kağıt ve naylon parçalarını yakıp aracın içine attı!

Dikmen’deki Lavinyum sitesi içinde park halinde bulunan PB 139 plakalı salon aracın ön yolcu koltuğuna kağıt ve naylon parçaları yakılıp atıldığı ve aracın yandığı öğrenildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz Pazartesi günü saat 02.00 – 15.00 saatleri arasında, Dikmen’deki Lavinyum sitesi içinde park halinde bulunan Tuğrul Metehan’a ait PB 139 plakalı salon aracın ön yolcu koltuğuna kağıt ve naylon parçaları yakılıp atıldığı ve aracın yandığı öğrenildi.

Çıkan yangının kendiliğinden sönmüş olduğu ve aracın sol ön yolcu koltuğu ile tavan kısmının kısmen yanarak zarar gördüğü bildirildi.

Yaşanan olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yapılan geniş çaplı soruşturma sonucu bahse konu yangının M.A. (E-40) tarafınca çıkartılmış olduğu tespit edildi.

40 yaşındaki M.A. isim kısaltmalı şahsın tutuklanmış olduğu ve polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.