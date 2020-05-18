Dikmen'de çıkan yangın söndürüldü

Dikmen Belediyesi'nden yapılan açıklamada bugün öğle saatlerinde bölgede yangın çıktığı belirtildi.
Çıkan yangının belediye, itfaiye ve askeri itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak, söndürüldüğü açıklandı.
Dikmen Belediyesi'nden yapılan açıklamada bugün öğle saatlerinde bölgede yangın çıktığı belirtildi.
Çıkan yangının belediye, itfaiye ve askeri itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak, söndürüldüğü açıklandı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.