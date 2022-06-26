DİKMEN'de Çocuğun üzerine kale direği devrildi, hastaneye kaldırıldı

25.06.2022 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Dikmen’de futbol sahası içerisinde arkadaşları ile futbol oynayan Kadir KARATAŞ (E-11), kaleye giden topu kurtarmak için üst kale direğine tutunması sonucu, demirden mamul seyyar kalenin devrilmesi başından ve sol kolundan yaralanmıştır.
Olayda yaralanan Kadir KARATAŞ kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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