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Dikmen’de de bir evin avlusunda bir parça tespit edildi… 3 ev boşaltıldı

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Taşkent’teki patlamayla ilgili soruşturma devam ederken bu sabah Dikmen’de bir parça bulundu.
Dikmen’de de bir evin avlusunda bir parça tespit edildi… 3 ev boşaltıldı

Polis Basın Subaylığı’ndan elde edilen bilgiye göre, söz konusu parça, Dikmen’de sabah saatlerinde bir evin avlusunda bulundu. Tedbir amacıyla bölgedeki üç evin boşaltıldığı belirtildi.

Polis, Esentepe’de de benzeri bir parça bulunduğuna ilişkin haberlerin sorulması üzerine, bölgede yürütülen geniş çaplı arama yapıldığını ancak şu ana kadar herhangi bir şeyin belirlenmediğini kaydetti. Taşkent köyü yakınlarına sabahın ilk saatlerine düşen ve füze olduğu sanılan bir cisim yangına neden olmuştu.

 

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